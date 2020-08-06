Бывший главный инженер Intel назвал проблемы компании

Франсуа сообщил, что сегодняшние руководители Intel — не инженеры. Поэтому они не понимают, что нужно проектировать для рынка. По мнению Пьедноэля, с 2016 года технические решения Intel были плохими. Сам Франсуа оставил компанию в 2017 году. До этого он работал там 20 лет.

Инженер также раскритиковал набор инструкций AVX512, который является основой ускорения задач машинного обучения DL Boost AI. Эту технологию Intel использует в серверных процессорах Xeon и в некоторых потребительских. Франсуа считает, что использование AVX512 в потребительских чипах — ошибка. Это привело к увеличению размеров кристаллов и росту энергопотребления.

Ещё одна ошибка Intel, по словам Франуса, заключается в том, что компания отвлеклась от основного бизнеса по производству быстрых процессоров.