Бывший министр финансов РФ занял пост советника в Яндексе

Кудрин сообщил, что вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга. «Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», — пишет бывший председатель Счётной палаты РФ.

Его отстранение от предыдущей должности одобрил Путин.