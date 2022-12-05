Наука и технологии
11:41, 05 декабря 2022
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Бывший министр финансов РФ занял пост советника в Яндексе

Об этом он сообщил сам

Бывший министр финансов и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин написал в своём Telegram-канале, что стал советником по корпоративному развитию в Яндексе.

Бывший министр финансов РФ занял пост советника в Яндексе

Фото: Wikimedia

Кудрин сообщил, что вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга. «Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», — пишет бывший председатель Счётной палаты РФ.

Его отстранение от предыдущей должности одобрил Путин.

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