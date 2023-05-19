Бывший министр обороны Тайваня предупредил о «немыслимой цене» за помощь США

Бывший министр обороны Тайваня предупредил о «немыслимой цене» за помощь СШАНа этот год Конгресс разрешил выделить Тайваню до $1 млрд на помощь оружием
Бывший министр обороны Тайваня Фэн Ши-куан выступил с предупреждением о возможных последствиях принятия бесплатного оружия от США. Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предоставит Тайваню «дополнительную помощь в обеспечении безопасности» на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.
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Ранее в этом месяце Белый дом объявил о бесплатной военной помощи Тайваню на сумму 500 млн долларов..
«Если вы получаете такую бесплатную помощь, вам придется заплатить немыслимую цену», - сказал Фэн журналистам в четверг, когда его попросили прокомментировать этот план.
Остин проинформировал Конгресс о том, что некоторые виды вооружений вскоре будут предоставлены Тайваню бесплатно в рамках той же программы чрезвычайной помощи, которая используется для помощи Украине. В бюджете на 2023 год Конгресс разрешил выделить Тайваню до 1 млрд долларов на помощь оружием.