Бывший министр обороны Тайваня предупредил о «немыслимой цене» за помощь США

Ранее в этом месяце Белый дом объявил о бесплатной военной помощи Тайваню на сумму 500 млн долларов..

«Если вы получаете такую бесплатную помощь, вам придется заплатить немыслимую цену», - сказал Фэн журналистам в четверг, когда его попросили прокомментировать этот план.

Остин проинформировал Конгресс о том, что некоторые виды вооружений вскоре будут предоставлены Тайваню бесплатно в рамках той же программы чрезвычайной помощи, которая используется для помощи Украине. В бюджете на 2023 год Конгресс разрешил выделить Тайваню до 1 млрд долларов на помощь оружием.