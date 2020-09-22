Бывший модератор YouTube судится с компанией из-за полученного на работе психического расстройства

По словам бывшей сотрудницы, проблемы с ментальным здоровьем получили и её коллеги. В связи с этим был подан коллективный иск, который курирует фирма Joseph Saveri Law Firm, ранее судившаяся с Facebook по схожему делу. Тогда компания выиграла дело, и Facebook выплатила модераторам денежную компенсацию.

В иске говорится, что YouTube систематически не исполнял собственные предписания безопасности для модераторов. Например, специалисты не должны были просматривать видео более четырёх часов в день, но это правило нарушалось. Бывшая сотрудница рассказала, что из-за работы получила психологическую травму, и в итоге у неё развились симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии.

Также в иске сообщается, что женщина должна была просматривать для модерации видео, на которых изображались каннибализм, насилие над детьми, суициды, зоофилия и др. Из-за всего этого женщина не может спокойно спать по ночам.