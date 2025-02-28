Бывший офис Sony Pictures в РФ потребовал от кинотеатров почти миллиард рублей

Самый крупный иск направлен против крупнейшей российской сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» на сумму 436,4 миллиона рублей. Также в суд поданы иски к другим крупным сетям, таким как «Каро» (71,6 миллиона рублей) и «Киномакс» (176 миллионов рублей).

Долги возникли из-за фильмов, выпущенных незадолго до ухода голливудских студий из России в феврале-марте 2022 года, в том числе «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». Эти фильмы продолжали демонстрироваться в российских кинотеатрах около четырех месяцев, что гораздо дольше обычных трех-шести недель.

В октябре 2022 года «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» провела ребрендинг в «Контент-клуб», сохранив ту же структуру управления и владения до августа 2024 года. Эксперты в области права считают, что суды, скорее всего, примут решение в пользу «Контент-клуба», если будут доказательства того, что фильмы были показаны, но не оплачены.

Хотя иски могут быть успешными, взыскание денег может быть затруднено из-за санкций и контрсанкций, ограничивающих финансовые операции с иностранными компаниями.