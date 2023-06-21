Бывший президент Nissan обвинил компанию в фабрикации вещественных доказательств

Бывший президент Nissan обвинил компанию в фабрикации вещественных доказательствИ это не последний «грех» компании
Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон подал иск против компании на сумму более 1 миллиарда долларов. В иске, поданном прокурору Ливана 18 мая, Nissan, а также две другие компании и 12 частных лиц обвиняются в различных преступлениях, включая диффамацию, клевету, оскорбление и фабрикацию доказательств. Прокурор назначил судебное заседание на 18 сентября.
Гон, видная фигура в мировой автомобильной промышленности, был арестован в Японии в конце 2018 года по обвинению в финансовых нарушениях. Он последовательно отрицал эти обвинения и утверждал, что его задержание было организовано руководством Nissan.
В декабре 2019 года Гону удалось бежать из Японии и укрыться в Ливане, своей родной стране, спрятавшись в ящике на борту частного самолета. По прибытии в Ливан Гон заявил о своем намерении очистить свое имя.
Компания Nissan отказалась от комментариев.