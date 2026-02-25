Бывший проект Google научился передавать интернет лучом света

Опубликовано 25 февраля 2026, 20:291 мин.
Бывший проект Google научился передавать интернет лучом светаПо воздуху
Компания Taara, которая родилась в лаборатории Google X, представила технологию под названием Taara Beam. Она передает данные со скоростью оптоволокна, но без самих волокон. Вместо кабеля используется тонкий луч света.
© Taara
Устройство размером с обувную коробку может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду на расстоянии до 10 километров. Секрет технологии — в крошечном чипе с оптической решеткой, который управляет лучом света. Внутри модуля более тысячи микроскопических излучателей. Они позволяют лучу буквально «следить» за приемником, подстраиваясь под ветер или другие помехи для стабильности соединения.
Монтируется оборудование всего за несколько часов на крышах или столбах. При этом несколько устройств могут объединяться в сеть.
Сейчас технология дорабатывается и проходит испытания.