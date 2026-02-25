Бывший проект Google научился передавать интернет лучом света

Устройство размером с обувную коробку может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду на расстоянии до 10 километров. Секрет технологии — в крошечном чипе с оптической решеткой, который управляет лучом света. Внутри модуля более тысячи микроскопических излучателей. Они позволяют лучу буквально «следить» за приемником, подстраиваясь под ветер или другие помехи для стабильности соединения.

Монтируется оборудование всего за несколько часов на крышах или столбах. При этом несколько устройств могут объединяться в сеть.

Сейчас технология дорабатывается и проходит испытания.