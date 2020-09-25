Бывший работник Facebook признал, что компания специально вызывала у людей зависимость от соцсетей

По словам Кендэлла, команда соцсети пыталась захватить как можно больше внимания пользователей. Сам Тим работал в Facebook в период с 2006 по 2010 год — период бурного роста площадки. Рост, вероятно, во многом был достигнут благодаря введению «фишек», которые заставляли людей зависеть от соцсети.

К таким «фишкам» относятся обновления статусов, отметки на фото, лайки. В общем, всё, что влияет на статус, положение человека в соцсети. Кендэлл сравнивает это с тем, как табачные компании стали добавлять сахар и ментол в сигареты, чтобы дым дольше задерживался в лёгких.