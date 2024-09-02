Бывший руководитель Essential Phone тратил деньги компании на люксовые автомобили

В иске, о котором сообщают СМИ, утверждается, что Китс использовал средства Osom не только для покупки роскошных автомобилей, но и для покрытия ипотеки и выплаты зарплаты своему партнеру по гонкам. Росс требует предоставить ему доступ к документам компании, чтобы подтвердить эти обвинения.

Кроме того, в иске утверждается, что Китс пытался продать Osom компании HP, но после того, как сделка сорвалась, он попытался переключить компанию на разработку «камеры с искусственным интеллектом», в результате чего ресурсы компании якобы истощились.

Неназванный представитель Osom опроверг утверждения, изложенные в иске.