Бывший сотрудник британского музея взломал его системы

Хотя музей остается открытым в эти выходные, его временные выставки, закрыты из-за того, что система бронирования не работает. Посетить музей сможет лишь небольшое количество владельцев заранее забронированных билетов. Пострадавшим были предложены компенсации.

Представитель музея подтвердил, что они работают над восстановлением деятельности, но, к сожалению, вынуждены закрыть некоторые галереи и выставки.