Бывший сотрудник британского музея взломал его системы

Опубликовано 26 января 2025, 12:451 мин.
Бывший сотрудник британского музея взломал его системыЧастично закрыт после взлома систем
Британский музей был частично закрыт в пятницу после того, как бывший IT-подрядчик, недавно уволенный, предположительно вернулся, чтобы саботировать его системы. Как сообщается, он проник на территорию музея и включал ключевые системы, включая платформу для продажи билетов. Была вызвана полиция, и бывший сотрудник был арестован на месте.
Хотя музей остается открытым в эти выходные, его временные выставки, закрыты из-за того, что система бронирования не работает. Посетить музей сможет лишь небольшое количество владельцев заранее забронированных билетов. Пострадавшим были предложены компенсации.
Представитель музея подтвердил, что они работают над восстановлением деятельности, но, к сожалению, вынуждены закрыть некоторые галереи и выставки.