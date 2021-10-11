Бывший сотрудник Google рассказал о цензуре и сотрудничестве с разведкой США

Кроме того, в 2018 году Полсон обнаружил в исходном коде Project Dragonfly (версия поисковика Google, но для Китая), который содержал множество запрещённых запросов, среди которых был и "права человека". То есть Google напрямую сотрудничала с китайским правительством. Тогда специалист публично ушёл в отставку.

Сейчас Tech Industry для выявления фактов сотрудничества между компаниями и властями использует данные о федеральных закупках.

Одна из тенденций, которую отмечает Полсон, - переход бытовых технологий в военные приложения. К примеру, компания SmileML разработала игру, где пользователям необходимо было повторять эмоции смайликов. Позднее эта технология была продана вооружённым силам Штатов для использования в проектах, связанных с наблюдением и разведкой. Также организация X-Mode Social после сбора информации о местоположении через приложение Muslim Pro продала эти данные Управлению военной разведки, подразделению военной разведки Пентагона. И при этом между Министерством обороны США и данными компаниями прямой связи не было: SmileML выступала субподрядчиком британской оборонной фирмы BAE Systems, а X-Mode Social, которая позже переименовалась в Outlogic, заключила контракт через компанию Systems & Technology Research.