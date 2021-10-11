Бывший сотрудник Google рассказал о цензуре и сотрудничестве с разведкой США

Бывший сотрудник Google рассказал о цензуре и сотрудничестве с разведкой СШАГлава Tech Industry Джек Полсон сейчас занимается выявлением связей между IT-компаниями и вооружёнными силами США
Компания Tech Inquiry была создана в 2019 году Джеком Полсоном и ещё четырьмя специалистами IT-сферы: Ирен Кнапп, Лорой Нолан, Лиз О'Салливан и Шоной Гордон-МакКеон. Её первоначальной целью было отслеживание информации о взаимоотношениях технологических компаний с национальными правительствами. За два года им удалось выяснить некоторые факты.
Так, в последнем отчёте отмечается важная роль Microsoft в создании программы искусственного интеллекта для военных дронов под названием Project Maven. Именно эта программа в 2018 году вызвала возмущение сотрудников Google, которые были против того, чтобы использовать ИИ для разработки программы для дронов-убийц. И хотя компания Google вышла из проекта, другие IT-корпорации продолжили работу, практически не привлекая к этому факту внимание общественности.
Кроме того, в 2018 году Полсон обнаружил в исходном коде Project Dragonfly (версия поисковика Google, но для Китая), который содержал множество запрещённых запросов, среди которых был и "права человека". То есть Google напрямую сотрудничала с китайским правительством. Тогда специалист публично ушёл в отставку.
Сейчас Tech Industry для выявления фактов сотрудничества между компаниями и властями использует данные о федеральных закупках.
Одна из тенденций, которую отмечает Полсон, - переход бытовых технологий в военные приложения. К примеру, компания SmileML разработала игру, где пользователям необходимо было повторять эмоции смайликов. Позднее эта технология была продана вооружённым силам Штатов для использования в проектах, связанных с наблюдением и разведкой. Также организация X-Mode Social после сбора информации о местоположении через приложение Muslim Pro продала эти данные Управлению военной разведки, подразделению военной разведки Пентагона. И при этом между Министерством обороны США и данными компаниями прямой связи не было: SmileML выступала субподрядчиком британской оборонной фирмы BAE Systems, а X-Mode Social, которая позже переименовалась в Outlogic, заключила контракт через компанию Systems & Technology Research.