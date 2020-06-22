Наука и технологии
Сегодня 18:33
Бывший сотрудник Google создаст свой поисковик
Без рекламы
Бывший сотрудник Google Шридхар Рамасвами создаст свой поисковик. Он считает, что американская компания слишком много внимания уделяет росту выручки.
Шридхар Рамасвами был главой рекламного подразделения Google с 2013 по 2017 годы. Он намерен запустить собственный поисковик Neeva, в котором не будет рекламы. Доступ к сайту будет осуществляться по подписке. Также Рамасвами утверждает, что поисковик не будет собирать информацию о пользователях.
Neeva будет искать информацию в интернете и среди файлов пользователя. Система использует поисковую выдачу Microsoft Bing, информацию о погоде с weather.com, сведения об акциях от Intrinio, а карты — от Apple.
Рамасвами критикует то, что рекламные ссылки в Google вытесняют полезные результаты с верхних строчек поисковой выдачи.