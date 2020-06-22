Бывший сотрудник Google создаст свой поисковик

Шридхар Рамасвами был главой рекламного подразделения Google с 2013 по 2017 годы. Он намерен запустить собственный поисковик Neeva, в котором не будет рекламы. Доступ к сайту будет осуществляться по подписке. Также Рамасвами утверждает, что поисковик не будет собирать информацию о пользователях.

Neeva будет искать информацию в интернете и среди файлов пользователя. Система использует поисковую выдачу Microsoft Bing, информацию о погоде с weather.com, сведения об акциях от Intrinio, а карты — от Apple.

Рамасвами критикует то, что рекламные ссылки в Google вытесняют полезные результаты с верхних строчек поисковой выдачи.