Бывший сотрудник NASA заявил о наличии жизни на Марсе

Об этом Левин написал в статье, которую опубликовал ресурс Scientific American. Учёный сообщил, что в 1976 году в рамках программы «Викинг» были найдены свидетельства существования живых организмов в пробах марсианского грунта. Нашлось так называемое микробное дыхание. В частности, на это явление указывал высокий уровень содержания кислорода в образцах.

Положительные результаты обнаружились в образцах с двух космических аппаратов, которые приземлились на Марс на расстоянии 2,5 км друг от друга.

Левин утверждает, что в NASA тогда пришли к выводу, что в почве Марса находится лишь некое вещество, имитирующее жизнь. По его словам, в последующие экспедиции ведомство так ни разу и не оснастило космические аппараты оборудованием для проведения повторных тестов.