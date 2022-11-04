Наука и технологии
14:32, 04 ноября 2022
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Бывший сотрудник обокрал Apple на $17 млн

Ему грозит 20 лет тюрьмы

Бывший сотрудник Apple Дхирендра Прасад принёс компании ущерб на сумму в $17 млн. Он проворачивал незаконные схемы с 2011 по 2018 годы.

Бывший сотрудник обокрал Apple на $17 млн

52-летний Прасад работал в отделе глобальных поставок Apple. Он признался, что во время работы получал откаты, завышал суммы в счетах и крал комплектующие. Кроме того, он создавал подставные счета за услуги, которые не были предоставлены. В результате Apple их оплачивала, а деньги получал сам Прасад.

Помимо этого, он перепродавал компании уже приобретённые детали. Теперь Прасаду грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

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