Бывший сотрудник обокрал Apple на $17 млн

52-летний Прасад работал в отделе глобальных поставок Apple. Он признался, что во время работы получал откаты, завышал суммы в счетах и крал комплектующие. Кроме того, он создавал подставные счета за услуги, которые не были предоставлены. В результате Apple их оплачивала, а деньги получал сам Прасад.

Помимо этого, он перепродавал компании уже приобретённые детали. Теперь Прасаду грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.