Бывший сотрудник OpenAI посоветовал компании раскрыть исходных код своего ИИ

Берчлер утверждает, что открытый исходный код этих моделей ускорит инновации, будет способствовать прозрачности и обеспечит более справедливый доступ к этой преобразующей технологии.

Подход с открытым исходным кодом позволит исследователям тщательно проверять модели на предмет предвзятости и проблем безопасности, что приведет к более этичному развитию ИИ. Кроме того, глобальное сотрудничество позволит обеспечить, чтобы ИИ «служил различным человеческим ценностям и приносил пользу всем, а не только избранным».

Это не радикальная концепция. Другие «лаборатории ИИ», такие как H2O. ai, уже добились успеха, используя модели с открытым исходным кодом. Даже крупные технологические гиганты изучают возможности AGI с открытым исходным кодом. OpenAI рискует «отстать и предать идеалы своих основателей, сохраняя секретность».