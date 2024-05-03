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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 19:37
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Бывший сотрудник OpenAI посоветовал компании раскрыть исходных код своего ИИ

Должен ли OpenAI поделиться ключами к ИИ?
Бывший специалист по ИИ в OpenAI Джои Берчлер призывает компанию полностью принять принципы открытого исходного кода для своих моделей ИИ, таких как GPT-4. Хотя компания OpenAI была основана с целью принести пользу всему человечеству, в настоящее время она держит свои самые мощные модели в закрытом доступе, отмечает он в статье для HackerNoon.
Бывший сотрудник OpenAI посоветовал компании раскрыть исходных код своего ИИ
© Ferra

Берчлер утверждает, что открытый исходный код этих моделей ускорит инновации, будет способствовать прозрачности и обеспечит более справедливый доступ к этой преобразующей технологии.

Подход с открытым исходным кодом позволит исследователям тщательно проверять модели на предмет предвзятости и проблем безопасности, что приведет к более этичному развитию ИИ. Кроме того, глобальное сотрудничество позволит обеспечить, чтобы ИИ «служил различным человеческим ценностям и приносил пользу всем, а не только избранным».

Это не радикальная концепция. Другие «лаборатории ИИ», такие как H2O. ai, уже добились успеха, используя модели с открытым исходным кодом. Даже крупные технологические гиганты изучают возможности AGI с открытым исходным кодом. OpenAI рискует «отстать и предать идеалы своих основателей, сохраняя секретность».