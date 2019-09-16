Бывший сотрудник разведки США назвал самые защищённые от американской слежки мессенджеры

Об этом он рассказал корреспонденту французской радиостанции France Inter. Тот сообщил Сноудену, что президент Франции Эмманюэль Макрон общается с сотрудниками в Telegram, а глава правительства — в WhatsApp.

«Любой представитель правительства, который пользуется WhatsApp, совершает ошибку», — отметил Сноуден.

Он рассказал, что американская компания Facebook, владелец WhatsApp, «слой за слоем» снимает с мессенджера защиту. Хотя и утверждает, что не может слушать разговоры, благодаря шифрованию. Однако, по словам Сноудена, компания всё равно делает это — ради национальной безопасности.

Бывший сотрудник АНБ считает, что вместо указанных мессенджеров лучше использовать Signal или Wire.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден обнародовал информацию о программе спецслужб США по слежке за гражданами. Из-за этого мужчине пришлось бежать из страны. В 2014 году он получил разрешение на временное проживание в России.