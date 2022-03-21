Бывший сотрудник украл у Apple более $10 млн

Наука и технологии
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Бывший сотрудник украл у Apple более $10 млнОн проработал в компании 10 лет
Бывший сотрудник Apple, участвующий в цепочке поставок компании и ответственный за выполнение заказов, был обвинён прокуратурой США в хищении более 10 миллионов долларов у технологического гиганта.
Речь идёт о Дхирендре Прасаде (Dhirendra Prasad). Ему предъявили пять уголовных обвинений в злоупотреблении своим положением в качестве покупателя в глобальной цепочке поставок услуг Apple. Он заставляли компанию платить за товары и услуги, которые она так и не получила.
Apple уволила Прасада в декабре 2018 года, после того, как он проработал в компании более десяти лет. В судебных документах мужчину также обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве с использованием электронных и почтовых услуг, а ещё отмывании денег. Слушание дела назначено на 24 марта.