Бывший технический директор NetApp сбежал с секретными данными к конкурентам

Стефанссон работал в NetApp восемь лет и имел доступ к важной информации о стратегиях компании, архитектуре продуктов и проектах с крупными облачными сервисами. По данным иска, он начал разработку Red Stapler ещё до увольнения. Совместно с действующими и бывшими сотрудниками NetApp.

Стартап официально запустился в июле и менее чем через десять недель был продан VAST Data. NetApp утверждает, что технологии Red Stapler «слишком похожи на её собственную систему Service Delivery Engine», и «вряд ли могли быть созданы так быстро без использования внутренних материалов».

Суд временно запретил Стефанссону работать с технологиями, связанными с NetApp, до 26 ноября 2025 года. Компания требует сделать запрет постоянным. При этом NetApp не обвиняет VAST, только бышего сотрудника.