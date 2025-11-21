Наука и технологии
Опубликовано 21 ноября 2025, 08:50
Бывший технический директор NetApp сбежал с секретными данными к конкурентам

NetApp подала иск против своего бывшего технического директора Йона Торгримура Стефанссона. По словам компании, он использовал конфиденциальные данные, чтобы создать собственный стартап Red Stapler, который вскоре после его ухода был куплен конкурентом — VAST Data.
Стефанссон работал в NetApp восемь лет и имел доступ к важной информации о стратегиях компании, архитектуре продуктов и проектах с крупными облачными сервисами. По данным иска, он начал разработку Red Stapler ещё до увольнения. Совместно с действующими и бывшими сотрудниками NetApp.

Стартап официально запустился в июле и менее чем через десять недель был продан VAST Data. NetApp утверждает, что технологии Red Stapler «слишком похожи на её собственную систему Service Delivery Engine», и «вряд ли могли быть созданы так быстро без использования внутренних материалов».

Суд временно запретил Стефанссону работать с технологиями, связанными с NetApp, до 26 ноября 2025 года. Компания требует сделать запрет постоянным. При этом NetApp не обвиняет VAST, только бышего сотрудника.

Источник:forbes
Автор:Максим Многословный
