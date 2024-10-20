Бывший технический директор OpenAI почти получил $100 млн на новый ИИ-стартап

Опубликовано 20 октября 2024, 00:001 мин.
Бывший технический директор OpenAI почти получил $100 млн на новый ИИ-стартапВ чём его цель
Мира Мурати, бывший технический директор OpenAI, начала привлечение капитала для своего нового ИИ-стартапа, сообщили источники СМИ. Мурати, сыгравшая ключевую роль в разработке таких передовых продуктов, как ChatGPT и DALL-E, теперь работает над созданием собственных моделей ИИ. Хотя переговоры находятся на ранней стадии, Мурати может привлечь более $ 100 млн от венчурных фондов.
Пока неясно, займёт ли Мурати пост генерального директора, но другой бывший исследователь OpenAI, Баррет Зоф, ушедший из компании одновременно с ней, также может быть вовлечён в этот проект.
Уход Мурати в сентябре произошел на фоне значительных изменений в структуре управления OpenAI. Теперь она присоединилась к растущему числу бывших руководителей OpenAI, создающих собственные стартапы, включая таких конкурентов, как Anthropic и Safe Superintelligence.