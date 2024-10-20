Бывший технический директор OpenAI почти получил $100 млн на новый ИИ-стартап

Пока неясно, займёт ли Мурати пост генерального директора, но другой бывший исследователь OpenAI, Баррет Зоф, ушедший из компании одновременно с ней, также может быть вовлечён в этот проект.

Уход Мурати в сентябре произошел на фоне значительных изменений в структуре управления OpenAI. Теперь она присоединилась к растущему числу бывших руководителей OpenAI, создающих собственные стартапы, включая таких конкурентов, как Anthropic и Safe Superintelligence.