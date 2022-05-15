Бывший топ-менеджер eBay отправлял живых насекомых журналистам

В 2020 году Министерство юстиции предъявило обвинения бывшим сотрудникам eBay Харвиллу, Джеймсу Бау, Стефани Попп, Брайану Гилберту, Стефани Стоквелл, Веронике Зеа и Филипу Куку в разработке кампании преследования Ины и Дэвида Штайнеров, издателей информационного бюллетеня EcommerceBytes. План группы был направлен на запугивание Штайнеров в связи с негативным освещением eBay в их издании. Она включала в себя не только преследование Штайнеров в Twitter и доксирование их адреса в Интернете, но позже переросла в рассылку по почте гротескных предметов на их дом и личное наблюдение.

Харвилл признал себя виновным по пяти пунктам обвинения во время видеоконференции с судьей федерального суда Бостона в четверг. Согласно первоначальному заявлению, Харвилл якобы вылетел из Калифорнии в Бостон с намерением добраться до дома Штайнеров, проникнуть в их гараж и прикрепить GPS-устройство слежения к их автомобилю. Харвилл был не единственным высокопоставленным сотрудником компании: Попп занимал должность бывшего старшего менеджера eBay по глобальной разведке, Гилберт был бывшим старшим менеджером по специальным операциям, Бау работал старшим директором eBay по безопасности и охране, а Стоквелл был бывшим менеджером Центра глобальной разведки компании.