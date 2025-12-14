Опубликовано 14 декабря 2025, 12:001 мин.
Бывший топ-менеджер Samsung и Apple возглавит Google в Южной Корее
Google Korea объявила о назначении нового руководителя. С 5 января пост генерального директора компании в Южной Корее займёт Юн Гу (Брэндон Юн). Он будет отвечать за общее управление бизнесом и направление рекламных продаж Google в стране.
За более чем 20 лет карьеры Гу работал на руководящих должностях в крупных международных компаниях, включая Microsoft, Samsung Electronics и Apple Korea. Его опыт охватывает рынки Южной Кореи и США, а также области цифровых технологий и внедрения новых решений.
В Google Korea отметили, что рассчитывают на «лидерские качества» Юна и его «глубокое понимание отрасли».
Сам Юн заявил, что одной из его ключевых задач станет развитие ИИ Google в Южной Корее.