Бывший топ-менеджер Samsung и Apple возглавит Google в Южной Корее

За более чем 20 лет карьеры Гу работал на руководящих должностях в крупных международных компаниях, включая Microsoft, Samsung Electronics и Apple Korea. Его опыт охватывает рынки Южной Кореи и США, а также области цифровых технологий и внедрения новых решений.

В Google Korea отметили, что рассчитывают на «лидерские качества» Юна и его «глубокое понимание отрасли».

Сам Юн заявил, что одной из его ключевых задач станет развитие ИИ Google в Южной Корее.