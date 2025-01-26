Бывший ведущий Fox News стал главой Пентагона

При голосовании в Сенате голоса разделились поровну, и решающим стал голос вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Несмотря на сопротивление демократов и части республиканцев, Хегсет получил необходимое большинство.

Против назначения выступили три республиканца, включая сенатора Митча Макконнелла, который усомнился в способности Хегсета управлять крупной организацией, такой как Пентагон, с годовым бюджетом в $ 1 трлн. Ранее Хегсет руководил группой из 100 человек и бюджетом в $ 16 млн.

Хегсет, служивший в Гуантанамо, Афганистане и Ираке, обещает реформы в Пентагоне. Однако его назначение вызывает сомнения у экспертов, которые отмечают отсутствие опыта и спорную репутацию.