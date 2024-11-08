C аниме-маскотом Ватикана уже успели нарисовать порно

Опубликовано 08 ноября 2024, 19:531 мин.
C аниме-маскотом Ватикана уже успели нарисовать порноПохабщина
Недавний запуск Ватиканом аниме-маскота Лусе, предназначенного для привлечения молодежной аудитории, быстро был испорче волной откровенного контента с ней. Лусе, созданная итальянским дизайнером Симоне Леньо, была представлена как положительный символ духовного роста и трансформации, вдохновленной японской поп-культурой. Однако пользователи интернета не заставили себя долго ждать, и уже через несколько дней после дебюта персонажа в сети появились десятки порнографических изображений.
Такие сайты, как Civitai, предоставляющие возможность генерации изображений с помощью ИИ, стали рассадниками для этих «творений». Сообщается, что на некоторых платформах пользователи изображают персонажа в «крайне неподобающих ситуациях».
Ватикан, возможно, намеревался достучаться до молодёжи, но пользователи Сети решили сделать всё по-своему.