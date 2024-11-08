C аниме-маскотом Ватикана уже успели нарисовать порно

Такие сайты, как Civitai, предоставляющие возможность генерации изображений с помощью ИИ, стали рассадниками для этих «творений». Сообщается, что на некоторых платформах пользователи изображают персонажа в «крайне неподобающих ситуациях».

Ватикан, возможно, намеревался достучаться до молодёжи, но пользователи Сети решили сделать всё по-своему.