C++ или Python? 7 языков программирования, которые «расплавят» ваш мозг

C++ или Python? 7 языков программирования, которые «расплавят» ваш мозгКакой вам нравится больше?
Окунитесь в личный список обозревателя HackerNoon с самыми сложными языками программирования, которые заставят вас почесать голову. Классический C++, «загадочный» Malbolge и «поражающий воображение» Haskell. Познакомьтесь с INTERCAL, языком, созданным для того, чтобы разочаровывать, и познакомьтесь с BrainF**k, где простота принимает извращенный оборот.
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Откройте для себя COW - не обычный язык взаимодействия с коровами, а один из самых сложных языков кодирования в мире. Whitespace, творение Криса Морриса и Эдвина Брэди, бросает вызов нормам своим невидимым исходным кодом.
Если вы готовы испытать свои силы в кодинге, эти языки отправят вас в путешествие, подобного которому еще не было. Но берегитесь, это не для слабонервных.
Подробнее с каждым из языков программирования вы можете ознакомиться в источнике.