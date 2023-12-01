C++ или Python? 7 языков программирования, которые «расплавят» ваш мозг

Откройте для себя COW - не обычный язык взаимодействия с коровами, а один из самых сложных языков кодирования в мире. Whitespace, творение Криса Морриса и Эдвина Брэди, бросает вызов нормам своим невидимым исходным кодом.

Если вы готовы испытать свои силы в кодинге, эти языки отправят вас в путешествие, подобного которому еще не было. Но берегитесь, это не для слабонервных.

Подробнее с каждым из языков программирования вы можете ознакомиться в источнике.