Canon начнёт выпускать нехарактерные для компании устройства из-за умирания рынка цифровых камер

Компания надеется, что к декабрю 2025 года доведёт долю этих бизнесов до более 40% в консолидированном объёме продаж. Помимо вышеперечисленных направлений, Canon рассчитывает на выпуск оборудования для производства органических электролюминесцентных панелей, а также коммерческих и промышленных устройств печати.

Подразделение Canon, которое будет отвечать за оптическое оборудование, будет производить камеры для роботов, беспилотных машин, камеры ночного видения, наблюдения и другие продукты, подходящие для промышленного и общественного использования.

Напомним, недавно японская ассоциация производителей камер CIPA, в которой состоит и Canon, рассказала, что продажи цифровых камер снижаются большими темпами. За период с мая 2019 по май 2020 поставки цифровых камер сократились с 1 349 282 штук до 369 730 штук.