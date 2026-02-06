Canon показала специальную версию компактной камеры PowerShot G7 X III к 30-летия бренда

Эта камера, выпущенная почти семь лет назад, популярна у блогеров, как пишут СМИ. У неё хороший зум-объектив, поворотный экран, она снимает вертикальное видео и может напрямую транслировать изображение на YouTube.

Ограниченная юбилейная версия стоит значительно дороже обычной — 1299 долларов. В комплект входит специальный ремешок и карта памяти. Начало поставок запланировано на апрель 2026 года.