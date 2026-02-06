Canon показала специальную версию компактной камеры PowerShot G7 X III к 30-летия бренда

Опубликовано 06 февраля 2026, 18:071 мин.
Canon показала специальную версию компактной камеры PowerShot G7 X III к 30-летия брендаЮбилейная разработка
Canon представила ограниченную версию компактной камеры PowerShot G7 X III. Выпуск приурочен к 30-летию первой цифровой камеры бренда.
© Canon
Новая модель отличается от стандартной только дизайном. У неё корпус графитового цвета, рифлёное кольцо на объективе и специальный юбилейный логотип. Технические характеристики остались прежними.
Эта камера, выпущенная почти семь лет назад, популярна у блогеров, как пишут СМИ. У неё хороший зум-объектив, поворотный экран, она снимает вертикальное видео и может напрямую транслировать изображение на YouTube.
Ограниченная юбилейная версия стоит значительно дороже обычной — 1299 долларов. В комплект входит специальный ремешок и карта памяти. Начало поставок запланировано на апрель 2026 года.