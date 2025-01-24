Canon создала 410-мегапиксельную полнокадровую матрицу для съемки

Опубликовано 24 января 2025, 11:301 мин.
Canon создала 410-мегапиксельную полнокадровую матрицу для съемкиС ультравысоким разрешением
Canon разработала 410-мегапиксельную КМОП-матрицу — самое высокое разрешение, когда-либо достигнутое в 35-мм полнокадровых матрицах. С разрешением 24K-198 раз четче, чем HD, и в 12 раз четче, чем 8K, эта матрица предназначена для таких специализированных областей, как видеонаблюдение, медицинская визуализация и промышленные приложения.
© Canon
Высокое разрешение позволяет обрезать и увеличивать изображения без потери четкости. Хотя такое большое количество мегапикселей обычно используется в среднеформатных камерах, инновации Canon позволяют этому датчику работать со стандартными объективами полнокадровых камер, пишут СМИ.
Для этого Canon переработала схему датчика и использовала «стековую» структуру для более быстрой обработки. Скорость считывания данных составляет 3 280 мегапикселей в секунду, а видео можно записывать с частотой 8 кадров в секунду. Монохромная версия датчика может объединять пиксели для получения более ярких изображений или снимать 100-мегапиксельное видео со скоростью 24 кадра в секунду.
Этот сенсор пока не предназначен для потребительских камер.