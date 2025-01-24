Canon создала 410-мегапиксельную полнокадровую матрицу для съемки

Высокое разрешение позволяет обрезать и увеличивать изображения без потери четкости. Хотя такое большое количество мегапикселей обычно используется в среднеформатных камерах, инновации Canon позволяют этому датчику работать со стандартными объективами полнокадровых камер, пишут СМИ.

Для этого Canon переработала схему датчика и использовала «стековую» структуру для более быстрой обработки. Скорость считывания данных составляет 3 280 мегапикселей в секунду, а видео можно записывать с частотой 8 кадров в секунду. Монохромная версия датчика может объединять пиксели для получения более ярких изображений или снимать 100-мегапиксельное видео со скоростью 24 кадра в секунду.

Этот сенсор пока не предназначен для потребительских камер.