Carbon Robotics создала робота, что выжигает лазером до 600 000 сорняков в час

Устройство использует искусственный интеллект и Nvidia Large Plant Model для точного распознавания сорняков, чтобы случайно не повредить культурные растения. По данным компании, один LaserWeeder G2 600 заменяет работу 75 человек. Машина автономная, управляется дистанционно и может работать долгие часы.

Однако есть и недостатки: высокая стоимость, риск возгораний в засушливых регионах, а также опасность для глаз и кожи от лазеров.