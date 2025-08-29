Carbon Robotics создала робота, что выжигает лазером до 600 000 сорняков в час

Опубликовано 29 августа 2025, 23:211 мин.
Carbon Robotics создала робота, что выжигает лазером до 600 000 сорняков в часОн работает на видеокартах Nvidia
Nvidia совместно с Carbon Robotics представила роботизированное устройство LaserWeeder G2, которое использует лазеры для точного уничтожения сорняков на полях. Флагманская модель G2 600 оснащена 24 лазерами и 24 графическими процессорами Nvidia, благодаря чему способна уничтожать до 10 000 сорняков в минуту — это около 600 000 сорняков в час.
© Carbon Robotics
Это не маленький садовый прибор. G2 600 — огромная машина длиной 6 метров, которая тянется трактором. Даже уменьшенная версия G2 200 остаётся большой: её размеры 2,8×2,2×3,2 метра.
Устройство использует искусственный интеллект и Nvidia Large Plant Model для точного распознавания сорняков, чтобы случайно не повредить культурные растения. По данным компании, один LaserWeeder G2 600 заменяет работу 75 человек. Машина автономная, управляется дистанционно и может работать долгие часы.
Однако есть и недостатки: высокая стоимость, риск возгораний в засушливых регионах, а также опасность для глаз и кожи от лазеров.