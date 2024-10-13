Разработанный в сотрудничестве с японским стартапом Vanguard Industries, Moflin учится распознавать своего владельца по голосу и прикосновениям. Он может якобы развивать «собственные эмоции и личность», которые «могут меняться со временем в зависимости от взаимодействий».

Регулярные занятия будут способствовать тому, что Moflin будет чувствовать себя уверенно и счастливо, в то время как игнорирование может вызывать у него стресс или тревогу — эмоциональные состояния указываются через приложение-компаньон, а не через самого робота.

Робот оснащен даже маленькой кроваткой для зарядки. Casio оценивает время работы Moflin на одном заряде в около пяти часов.

Кроме того, предлагается дополнительная подписка Club Moflin по цене ¥6,600 (примерно $ 44) в год, которая предоставляет скидки на ремонты и обслуживание, включая полную замену меха.