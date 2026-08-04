Casio выпустила часы F-B100W в ретро-стиле, но с «умными» функциями

Опубликовано 04 августа 2026, 16:261 мин.
Casio выпустила часы F-B100W в ретро-стиле, но с «умными» функциямиДля любителей ретро
Casio представила в Японии новую серию часов F-B100W. Внешне они напоминают классические цифровые модели 1980-х годов, но внутри у них есть: шагомер, Bluetooth и не только.
© Casio
Часы весят всего 26 граммов, их толщина 8,8 мм. Ремешок сделан из биопластика и имеет перфорацию. Доступны три расцветки.
Счётчик шагов показывает дневную активность, график и прогресс к цели. Если вы долго сидите без движения, часы могут подать звуковой сигнал. В режиме секундомера можно сохранять до 200 отрезков времени.
Через Bluetooth часы подключаются к приложению Casio Watches. Оно автоматически сверяет точное время, сохраняет историю шагов и позволяет настраивать будильники или второй часовой пояс. Есть и функция поиска смартфона.
Часы работают от батарейки, которой хватает на два года. Цена в Японии около 56 долларов.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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