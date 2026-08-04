Casio выпустила часы F-B100W в ретро-стиле, но с «умными» функциями

Часы весят всего 26 граммов, их толщина 8,8 мм. Ремешок сделан из биопластика и имеет перфорацию. Доступны три расцветки.

Счётчик шагов показывает дневную активность, график и прогресс к цели. Если вы долго сидите без движения, часы могут подать звуковой сигнал. В режиме секундомера можно сохранять до 200 отрезков времени.

Через Bluetooth часы подключаются к приложению Casio Watches. Оно автоматически сверяет точное время, сохраняет историю шагов и позволяет настраивать будильники или второй часовой пояс. Есть и функция поиска смартфона.

Часы работают от батарейки, которой хватает на два года. Цена в Японии около 56 долларов.