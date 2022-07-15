Casio выпустила "космические" G-Shock, вдохновленные скафандрами NASA

Кроме того, петля ремешка часов украшена американским флагом, а на задней стороне корпуса выгравировано изображение астронавта. Даже упаковка соответствует теме: Часы поставляются в жестяной банке и коробке, на которых также изображены элементы костюмов НАСА.

Эти оранжевые часы обойдутся покупателям в 170 долларов. Они будут доступны только в течение ограниченного времени и могут быть приобретены на сайте Casio.