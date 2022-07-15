Casio выпустила "космические" G-Shock, вдохновленные скафандрами NASA

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Casio выпустила "космические" G-Shock, вдохновленные скафандрами NASAС гравировкой на задней панели
Компания Casio выпустила новую модель G-Shock, дизайн которых позаимствован у оранжевых костюмов, которые надевают астронавты во время полета и обратного входа в атмосферу, чтобы их могли легко заметить спасатели, если их космический корабль упадет в океан.
На официальной странице часов написано, что черный циферблат часов представляет собой черный козырек на шлемах, которые астронавты надевают вместе со скафандрами, а тонкая синяя линия на циферблате имитирует синие элементы скафандров.
Кроме того, петля ремешка часов украшена американским флагом, а на задней стороне корпуса выгравировано изображение астронавта. Даже упаковка соответствует теме: Часы поставляются в жестяной банке и коробке, на которых также изображены элементы костюмов НАСА.
Эти оранжевые часы обойдутся покупателям в 170 долларов. Они будут доступны только в течение ограниченного времени и могут быть приобретены на сайте Casio.