Casio выпустит новые G-Shock Full-Metal с премиальным дизайном и такой же ценой

Классика не стареет

Casio скоро покажет G-Shock из серии Full-Metal. Недавно в сети появились утечки с полным дизайном, номерами моделей и ценами. В серию войдут три модели: GMW-B5000BT-1 — полностью цифровые часы и GM-B2100BT-1A с GMC-B2100BT-1A — аналоговые.