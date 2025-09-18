Casio выпустит новые G-Shock Full-Metal с премиальным дизайном и такой же ценой

Опубликовано 18 сентября 2025, 19:391 мин.
Casio выпустит новые G-Shock Full-Metal с премиальным дизайном и такой же ценойКлассика не стареет
Casio скоро покажет G-Shock из серии Full-Metal. Недавно в сети появились утечки с полным дизайном, номерами моделей и ценами. В серию войдут три модели: GMW-B5000BT-1 — полностью цифровые часы и GM-B2100BT-1A с GMC-B2100BT-1A — аналоговые.
© Casio
Все часы имеют металлический корпус с премиальной отделкой. Дизайн отличается двухцветной композицией: серебристый корпус и браслет, чёрная безель из нержавеющей стали с ионным покрытием.
Цены ожидаются следующие:
-
GMW-B5000BT-1 и GM-B2100BT-1A — около 88 000 иен (~600 долларов).
-
GMC-B2100BT-1A — самая дорогая модель, примерно 107 800 иен (~736 долларов).
Предполагается, что запуск в Японии состоится уже в следующем месяце, точная дата пока неизвестна. О глобальном релизе информации нет.