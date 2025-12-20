CATL первой запустила линию по сборке аккумуляторов с гуманоидными роботами

Гуманоидный робот получил имя «Xiaomo». Он заменил людей на финальных этапах проверки аккумуляторных блоков перед отправкой с конвейера. Этот процесс был связан с повышенным риском, так как рабочим приходилось подключать оборудование с высоким напряжением. Xiaomo справляется с этими задачами автоматически.

Робот оснащён системой, которая позволяет ему видеть окружающую обстановку, понимать задачу и точно выполнять действия. Он умеет подстраиваться под небольшие отклонения в расположении деталей и аккуратно регулировать силу при подключении проводов, чтобы не повредить элементы.

Производительность робота в несколько раз выше, чем у человека, при стабильном качестве, хвастается компания.