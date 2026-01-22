Caviar показал первого в мире дизайнерского робота класса «люкс»

Теперь робот носит имя Aladdin. Выглядит он соответствующе: корпус украшен золотыми узорами и драгоценными камнями, напоминающими аристократические одеяния.

Как и всегда с работами Caviar, это не продукт для массового рынка. Компания создаёт Aladdin исключительно по индивидуальным заказам. Стоимость такого проекта оценивается в 100 000 долларов.