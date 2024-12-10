Caviar выпустила люксовый iPhone с килограммовой крышкой из золота

Российская компания Caviar, известная своей продукцией из дорогих материалов, анонсировала эксклюзивную модель iPhone 16 Pro Max, стоимость которой составляет 21 миллион рублей. Новый смартфон стал частью расширенной коллекции Corona и украшен короной, сделанной из цельного слитка золота 750 пробы. Эта корона весит более 1 килограмма и инкрустирована бриллиантами, рубинами и сапфирами, что придаёт устройству по-настоящему царственный вид.

Главная особенность дизайна этого устройства — это корона, которая состоит из нескольких частей. Верхняя часть украшена крестом, что напоминает шапку русского царя, а основная часть инкрустирована драгоценными камнями, вдохновлёнными короной Священной Римской империи. Нижняя часть короны, в свою очередь, повторяет форму шлема Сулеймана Великолепного, создавая уникальный и роскошный образ.

В коллекцию также входят модели, вдохновлённые эстетикой швейцарских часов, например, iPhone 16 Pro Atlantis. Этот смартфон создан по мотивам знаменитой модели Rolex Submariner и оформлен в синий оттенок крокодиловой кожи с золотыми деталями. Цены на устройства начинаются от 549 тысяч рублей за модель, а золотая версия стоит 21 миллион рублей.