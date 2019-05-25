Цель в жизни снижает риск рано умереть

Учёные в 2006 году провели опрос среди 6985 людей старше 50 лет. После этого они исследователи наблюдать за жизнью добровольцев. Со временем обнаружилась положительная корреляция между наличием у испытуемого жизненной цели и продолжительностью жизни. Работа учёных была опубликована в журнале JAMA Network Open.

В качестве опросника использовалась модифицированная Шкала психологического благополучия Райффа и Киза. В ней приводились такие утверждения: «Мне нравится строить планы на будущее и воплощать их в жизнь», «Моя каждодневная деятельность часто видится мне банальной и ненужной». Респонденты должны были либо согласиться с ними, либо нет. В итоге, опросник показывал, есть ли у человека цель в жизни, и насколько она сильна.

С 2006 по 2010 год умерло 776 респондентов. Учёные проанализировали причины смерти человека, различные факторы и соотнесли это всё с результатами опросника. Оказалось, что среди тех респондентов, кто имел цель в жизни, погибло 17 человек, а среди тех, у кого её не было — 83 человека.