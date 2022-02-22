Целая страна жила без интернета почти месяц. Что случилось

О восстановлении связи сообщил премьер-министр королевства Сиаоси Совалени. Интернет уже работает на основных островах государства Тонгатапу и Эуа, связь восстанавливается и в других частях королевства.

«Я очень рад, что мы снова онлайн», — так прокомментировал эту новость премьер-министр государства.

На самом деле, ремонтная бригада починила оборванный кабеля ещё 21 февраля. Потом начались 24-часовые испытания, чтобы выявить неисправности. Теперь всё работает без перебоев.

Извержение вулкана подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай по мощности сравнивают со взрывом атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, — оно было в сотни раз мощнее.