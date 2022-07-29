Целый аппарат УЗИ поместили в маленький пластырь

Всем, кто проходил УЗИ, знакомо нанесение на кожу густого холодного геля, он необходим для того, чтобы ультразвуковые волны четко передавались от датчика к внутренним органам и обратно. Со временем этот гель может высохнуть или стечь с кожи, поэтому при длительных ультразвуковых процедурах требуется постоянное повторное его нанесение.

Одним из самых больших новшеств в этой разработке MIT является создание гидрогеля, который заключен в тонкую мембрану из эластомера. Это создает идеальный растягивающийся, эластичный материал, который может прилегать к коже и при этом эффективно передавать ультразвуковые волны.

Другая часть устройства содержит жесткий массив из сотен крошечных ультразвуковых преобразователей. По словам соавтора Чонге Ванга, сочетание плотного массива датчиков с эластичным гибридом эластомера и гидрогеля позволяет наклейке стабильно получать изображения внутренних органов в течение длительного времени.

С помощью устройства исследователи смогли наблюдать, как желудок расширяется, а затем сокращается, когда доброволец выпивает стакан сока. Другие тесты продемонстрировали, как устройство может наблюдать за мышцами, когда человек поднимает тяжести, потенциально информируя пользователя о том, когда ему следует прекратить занятия спортом, прежде чем им будет нанесен ущерб.

В настоящее время команда работает над тем, чтобы сделать устройство беспроводным, чтобы оно могло гипотетически взаимодействовать с приложением для смартфона.