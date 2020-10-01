Целым роем дронов научились управлять с помощью одного смартфона

Это значит, что один оператор может управлять сразу несколькими беспилотниками. Впрочем пользователь может выбрать для управления и один дрон.

В качестве контрольной панели можно использовать планшетный компьютер или смартфон с установленным приложением. Сообщается, что несколько операторов могут объединиться и таким образом управлять огромным флотом беспилотников. Данные с аппаратов при этом будут отправляться в центр обработки, где их можно использовать для различных задач.

Отмечается, что ранее уже создавались программы для совместного управления несколькими дронами, но в них действия беспилотников были заранее запрограммированы. MultiFlyer позволяет контролировать аппаратами в реальном времени.