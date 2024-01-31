Цена акций владельца Google упала после отчета о доходах с рекламы

Доход компании от рекламы в размере 65,52 миллиарда долларов оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 65,94 миллиарда долларов. Доходы от рекламы на YouTube также оказались ниже ожиданий и составили 9,2 миллиарда долларов по сравнению с прогнозами аналитиков в 9,21 миллиарда долларов.

Несмотря на неутешительные результаты, общая выручка Alphabet в четвертом квартале выросла на 13% до 86,31 миллиарда долларов. Ярким событием стал облачный бизнес компании — Google Cloud, выручка которого выросла на 26% до 9,19 млрд долларов.

В целом финансовые результаты Alphabet оказались высокими, но инвесторов разочаровало снижение доходов от рекламы. Цена акций снизилась на 13% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым на прошлой неделе.