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Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 12:13
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Цена акций владельца Google упала после отчета о доходах с рекламы

Не сильно, но заметно
Цена акций Alphabet упала более чем на 6% в ходе внебиржевых торгов во вторник после того, как компания сообщила о разочаровывающих доходах от рекламы за четвертый квартал 2023 года, пишет CNBC.

Доход компании от рекламы в размере 65,52 миллиарда долларов оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 65,94 миллиарда долларов. Доходы от рекламы на YouTube также оказались ниже ожиданий и составили 9,2 миллиарда долларов по сравнению с прогнозами аналитиков в 9,21 миллиарда долларов.

Несмотря на неутешительные результаты, общая выручка Alphabet в четвертом квартале выросла на 13% до 86,31 миллиарда долларов. Ярким событием стал облачный бизнес компании — Google Cloud, выручка которого выросла на 26% до 9,19 млрд долларов.

В целом финансовые результаты Alphabet оказались высокими, но инвесторов разочаровало снижение доходов от рекламы. Цена акций снизилась на 13% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым на прошлой неделе.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#Alphabet
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#Google
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#электронные деньги