Цена биткойна поднялась выше $25 тысяч впервые с июня

Главная криптовалюта выросла в цене на 2,2% — до $25 031. Это самый высокий уровень с 13 июня. Чуть позже курс снизился до $24 750. Эфир тоже вырос на 2% до $2030,50, превысив отметку в $2000 впервые с 31 мая.

Криптовалюта переживает непростые времена, поскольку Федеральная резервная система повысила ставку для борьбы с высокой инфляцией. При этом цены на биткойн, эфир и другие токены упали более чем на 50%.