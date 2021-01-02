Цена биткоина превысила 2,3 млн рублей

Сегодня, 2 января, стоимость биткоина на торгах преодолела отметку в $30 000 и продолжила расти. На момент публикации новости она составляет примерно $31 000. Капитализация достигает около $580 млрд.

Издание «Ведомости» пишет, что за неделю криптовалюта подорожала более чем на 21%.

Быстрый рост биткоина начался в октябре 2020 года. До того момента стоимость криптовалюты не поднималась выше приблизительно $12 000. 1 января 2020 года она вовсе была равна $7204. Ранее своего максимума цена биткоина достигла в декабре 2017 года — $19 666.