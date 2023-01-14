Цена биткойна резко начала расти

На момент публикации заметки, стоимость биткойна составляет $20 965.

Рост стал ощутимым примерно с 10 января. 12 января цена криптовалюты впервые с середины декабря 2022 года поднялась выше $18 000. Всё это происходит на фоне публикации данных по инфляции в США.