Цена биткойна резко начала расти

12:24, 14 января 2023
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Цена биткойна резко начала растиИнтересно, где остановится
В субботу, 14 января, стоимость биткойна впервые с ноября 2022 года превысила отметку $21 000. Криптовалюта показывает уверенный рост последние дни. Вероятно, есть несколько причин.
Фото: Unsplash
На момент публикации заметки, стоимость биткойна составляет $20 965.
Рост стал ощутимым примерно с 10 января. 12 января цена криптовалюты впервые с середины декабря 2022 года поднялась выше $18 000. Всё это происходит на фоне публикации данных по инфляции в США.