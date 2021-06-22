Цена биткойна упала ниже критической отметки

$30 тысяч называют важным уровнем поддержки. В последний раз стоимость BTC была такой пять месяцев назад.

Специалисты пишут, что если уровень в $30 тысяч пробит, то следующими уровнями поддержками станут $25 тысяч и $20 тысяч. Некоторые эксперты, впрочем, до сих пор ожидают повышения цены на биткойн до $40 тысяч. Однако возвращения к цене $65 тысяч пока не прогнозируют.

Одной из причин падения стала новость о том, что китайские власти запретили платёжной системе Alipay оказывать услуги по обороту криптовалюты. Ночью с 21 на 22 июня цена биткойна снизилась на 10,26%.