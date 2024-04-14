Цена подписки на автопилот Tesla резко упала в два раза

Ранее Маск говорил, что автомобили Tesla «дорожают» из-за их потенциала для самостоятельного вождения, и что цены на пакет FSD будут расти. Хотя цена пакета снизилась до 12 000 долларов с 15 000 долларов в прошлом году, стоимость подписки оставалось высокой.

Теперь Tesla, похоже, ставит во главу угла увеличение числа пользователей FSD. Это агрессивное снижение цен последовало за обязательными тест-драйвами FSD для новых автомобилей и бесплатной месячной пробной версией для существующих владельцев в Северной Америке.

С таким «агрессивным» ценообразованием Tesla может даже достичь 1 миллиона подписчиков в ближайшие месяцы.