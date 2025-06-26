Центр обработки данных xAI Маска раскритиковали за порчу общественного воздуха

Городские власти опубликовали результаты первых замеров воздуха, проведённых независимой компанией. В них говорится, что уровни 10 проверенных загрязнителей не превышают норму. Однако Юго-восточный экологический центр (SELC) заявил, что в отчёте нет данных по озону — важному загрязнителю. Это вызывает сомнения в полноте проверки, пишут СМИ.

Измерения проводились 13 и 16 июня в трёх районах — в центре Мемфиса, в Уайтхейвене и Бокстауне. Ближайшая точка находится примерно в 3 км от центра xAI. В дни тестирования ветер дул не в сторону этих районов, что могло повлиять на точность результатов.

Кроме того, оборудование было установлено слишком близко к зданиям, что нарушает рекомендации Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и может искажать данные.

Экологи требуют более точного и полного анализа.