Центробанк Чехии закупил биткоины вопреки заявлениям европейского ЦБ

Покупка пока не входит в официальные международные резервы, но это «первый шаг». Глава ČNB Алеш Михл ранее говорил о желании выделить на биткоин до 5% резервов банка.

Для эксперимента чешский банк создал тестовый портфель, включающий биткоин и несколько токенов, привязанных к доллару. В течение нескольких лет ČNB будет отслеживать результаты и «анализировать потенциал криптовалют для резервов».

Тем временем Лагард продолжает критиковать биткоин, называя его активом без внутренней стоимости, который может как преуспеть, так и рухнуть. По её словам, биткоин не может заменить «цифровое золото», но она видит перспективу в стейблкоинах и цифровых валютах центробанков.