Центробанк Чехии закупил биткоины вопреки заявлениям европейского ЦБ

Опубликовано 15 ноября 2025, 18:421 мин.
Центробанк Чехии закупил биткоины вопреки заявлениям европейского ЦБО запрете для резервов
В начале года президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что биткоины не будут включены в резервы европейских центральных банков. Однако всего через несколько месяцев Чешский национальный банк (ČNB) приобрел биткоины и другие цифровые активы на сумму 1 миллион долларов, пишут СМИ.
Покупка пока не входит в официальные международные резервы, но это «первый шаг». Глава ČNB Алеш Михл ранее говорил о желании выделить на биткоин до 5% резервов банка.
Для эксперимента чешский банк создал тестовый портфель, включающий биткоин и несколько токенов, привязанных к доллару. В течение нескольких лет ČNB будет отслеживать результаты и «анализировать потенциал криптовалют для резервов».
Тем временем Лагард продолжает критиковать биткоин, называя его активом без внутренней стоимости, который может как преуспеть, так и рухнуть. По её словам, биткоин не может заменить «цифровое золото», но она видит перспективу в стейблкоинах и цифровых валютах центробанков.