Центробанк опроверг информацию о запрете Visa и MasterCard в России

Напомним, 23 июля Госдума должна рассмотреть поправки к закону «О национальной платёжной системе», согласно которым операторы будут обязаны обеспечить бесперебойное проведение платежей на территории страны. То есть прерывать операции будет нельзя. Журналисты предположили, что это сделает невозможным исполнение платёжными системами санкционных требований Европы и США, что вынудит их уйти из России.

Согласно заявлению пресс-службы центробанка, внутрироссийские операции по картам будут обрабатываться Национальной системой платёжных карт внутри России, как и сегодня. Операции за пределами страны же — международными платёжными системами. Предпосылок для ухода Visa и MasterCard из России нет.

Пресс-служба Visa, в свою очередь, заявила, что не будет комментировать «суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях».