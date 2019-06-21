Центробанк посоветовал россиянам перестать доверять соцсетям

Мнением он поделился в интервью агентству ТАСС. Также замдиректора Банка России рассказал, какие мошеннические техники социальной инженерии существуют, и отметил, что со временем их становится всё больше. Особенно часты случаи обманов по телефону. И данные для обзвона мошенники берут, как правило, из социальных сетей.

Сычёв заметил, что люди слишком сильно доверяют соцсетям. Ведь, например, на улице они бы вряд ли стали делиться своими личными данными с незнакомцами. А в интернете делятся.

Также Сычёв обсудил с журналистами ТАСС уровень киберзащищённости финансового сектора в России и закономерности в среде киберпреступлений.