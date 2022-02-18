Центробанк предложил штрафовать россиян за криптовалюту

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Центробанк предложил штрафовать россиян за криптовалютуЗа выпуск оной
Банк России подготовил законопроекты по запрету на выпуск и обращение частной криптовалюты в России. Будут введены штрафы для физических и юридических лиц за нарушения этих требований.
Законопроекты уже направили в Минфин. Он запрещают создание и функционирование в России юридических лиц, а также деятельность физических лиц по выпуску и распространению частной цифровой валюты.
За организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри России предлагается ввести штрафы для физлиц в 300-500 тысяч рублей. За приём платежей — 30-50 тысяч рублей. Юрлица должны будут заплатить до миллиона рублей.
Кроме того, центробанк предлагает банкам отказывать в проведении переводов и платежей в пользу юридических или физических лиц, которые выпускают частную криптовалюту. Ещё Банк России намерен добиться запрета на рекламу частных цифровых валют на территории России.
Источник: ТАСС