Центробанк предложил штрафовать россиян за криптовалюту

Законопроекты уже направили в Минфин. Он запрещают создание и функционирование в России юридических лиц, а также деятельность физических лиц по выпуску и распространению частной цифровой валюты.

За организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри России предлагается ввести штрафы для физлиц в 300-500 тысяч рублей. За приём платежей — 30-50 тысяч рублей. Юрлица должны будут заплатить до миллиона рублей.

Кроме того, центробанк предлагает банкам отказывать в проведении переводов и платежей в пользу юридических или физических лиц, которые выпускают частную криптовалюту. Ещё Банк России намерен добиться запрета на рекламу частных цифровых валют на территории России.